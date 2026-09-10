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10.09.2026 16:29:00

CVS Health Aktie News: CVS Health gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

CVS Health Aktie News: CVS Health gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von CVS Health zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die CVS Health-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

CVS Health
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Das Papier von CVS Health konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 95,84 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'603 Punkten liegt. Die CVS Health-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,30 USD an. Bei 96,01 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 93'806 CVS Health-Aktien.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 110,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 13,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 69,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 27,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CVS Health am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,24 Prozent auf 106.11 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

In der CVS Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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