10.09.2025 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Mittwochabend mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CVS Health. Zuletzt wies die CVS Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 73,57 USD nach oben.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 73,57 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 6'525 Punkten liegt. Die CVS Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,90 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,07 USD. Zuletzt wechselten 595'261 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 74,52 USD erreichte der Titel am 03.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 1,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 43,58 USD erreichte der Anteilsschein am 24.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
CVS Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,64 USD belaufen. CVS Health veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 98.94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 91.32 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,35 USD je CVS Health-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig
Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
