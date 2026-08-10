CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend tiefer

Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 95,35 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'749 Punkten liegt. Der Kurs der CVS Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,70 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,70 USD. Bisher wurden via New York 549'036 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 13,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,54 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,36 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CVS Health am 05.08.2026. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,80 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 106.11 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98.94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,87 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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