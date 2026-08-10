CVS Health Aktie News: CVS Health tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Mit einem Kurs von 95,66 USD zeigte sich die CVS Health-Aktie im New York-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'765 Punkten steht. In der Spitze gewann die CVS Health-Aktie bis auf 96,33 USD. Die Abwärtsbewegung der CVS Health-Aktie ging bis auf 95,25 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 237'539 Stück.

Bei einem Wert von 110,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 15,67 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 63,54 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2025). Abschläge von 33,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte CVS Health einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 106.11 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 98.94 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 7,87 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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