CVS Health Aktie News: CVS Health schiebt sich am Abend vor

Um 20:26 Uhr wies die CVS Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 85,16 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'546 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die CVS Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,75 USD aus. Bei 84,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 630'216 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 29,93 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,53 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 22,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Am 04.11.2026 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD gegenüber -3,13 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 108.40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 102.88 Mrd. USD umgesetzt.

Die CVS Health-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet.

In der CVS Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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