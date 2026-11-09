CVS Health Aktie News: CVS Health zeigt sich am Nachmittag freundlich

Das Papier von CVS Health legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,3 Prozent auf 84,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'516 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CVS Health-Aktie bisher bei 85,14 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,52 USD. Zuletzt wurden via New York 234'289 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CVS Health-Aktie somit 23,37 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 69,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 18,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten CVS Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 04.11.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,13 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 108.40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 102.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2026 8,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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