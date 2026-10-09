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09.10.2026 20:27:13

CVS Health Aktie News: CVS Health fällt am Freitagabend

CVS Health Aktie News: CVS Health fällt am Freitagabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 87,16 USD.

CVS Health
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Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 87,16 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'812 Punkten notiert. Die CVS Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,98 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 781'086 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Bei 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 26,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (69,53 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 20,23 Prozent wieder erreichen.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden. CVS Health veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 0,80 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 106.11 Mrd. USD – ein Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 8,02 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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