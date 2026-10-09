CVS Health Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von CVS Health

Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 86,57 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'794 Punkten steht. Die CVS Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 86,02 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,19 USD. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 341'044 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,65 USD) erklomm das Papier am 23.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 27,82 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 69,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Abschläge von 19,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,66 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98.94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 106.11 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte CVS Health die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,02 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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