CVS Health Aktie News: CVS Health am Mittwochabend billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 95,31 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'642 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte CVS Health-Aktie bei 92,80 USD. Bei 97,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 374'918 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 13,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,53 USD am 31.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,05 Prozent.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CVS Health am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98.94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 106.11 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,00 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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