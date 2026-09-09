CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag billiger

Um 16:28 Uhr rutschte die CVS Health-Aktie in der New York-Sitzung um 2,6 Prozent auf 93,54 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'645 Punkten steht. Bei 92,80 USD markierte die CVS Health-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 97,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 159'443 CVS Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 110,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CVS Health-Aktie. Bei einem Wert von 69,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 34,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier. CVS Health gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 106.11 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,00 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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