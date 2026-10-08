CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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08.10.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health zieht am Donnerstagabend an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CVS Health. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 88,18 USD zu.
Die CVS Health-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 88,18 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'761 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die CVS Health-Aktie bei 88,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 87,86 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 501'332 CVS Health-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CVS Health-Aktie somit 20,31 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Abschläge von 21,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CVS Health am 05.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,80 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 106.11 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 98.94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,02 USD je CVS Health-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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