CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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08.10.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von CVS Health
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 87,42 USD.
Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 87,42 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'788 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CVS Health-Aktie bisher bei 87,29 USD. Mit einem Wert von 87,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 104'364 CVS Health-Aktien.
Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 110,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 20,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 20,46 Prozent Luft nach unten.
Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 0,80 USD im Vorjahresquartal. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106.11 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die CVS Health-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von CVS Health rechnen Experten am 03.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 8,02 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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