CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend mit stabiler Tendenz

Die CVS Health-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 96,71 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'692 Punkten steht. Bei 96,73 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die CVS Health-Aktie bei 95,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,81 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 294'736 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 69,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 28,10 Prozent Luft nach unten.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CVS Health am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CVS Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 98.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 8,00 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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