CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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08.09.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health fällt am Nachmittag
Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 95,47 USD.
Die CVS Health-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 95,47 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'680 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die CVS Health-Aktie bei 95,36 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,81 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 95'562 CVS Health-Aktien.
Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 69,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 106.11 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 98.94 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2026 8,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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