CVS Health Aktie News: CVS Health präsentiert sich am Abend stärker

Die CVS Health-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 89,53 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die CVS Health-Aktie bei 89,76 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 403'661 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 110,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,59 Prozent. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,53 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,73 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CVS Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 98.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von CVS Health rechnen Experten am 03.11.2027.

In der CVS Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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