CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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07.10.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health verteuert sich am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von CVS Health. Zuletzt sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 88,43 USD zu.
Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 88,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'774 Punkten liegt. In der Spitze legte die CVS Health-Aktie bis auf 88,56 USD zu. Mit einem Wert von 87,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 166'549 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 20,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CVS Health-Aktie 27,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im Vorjahr hatte CVS Health 2,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 106.11 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte CVS Health die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der CVS Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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