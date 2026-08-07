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07.08.2026 20:27:13

CVS Health Aktie News: CVS Health am Freitagabend mit Verlusten

CVS Health Aktie News: CVS Health am Freitagabend mit Verlusten

Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der CVS Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 95,78 USD.

CVS Health
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Die CVS Health-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 95,78 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'739 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die CVS Health-Aktie bis auf 94,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'343'637 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 34,68 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,69 USD je CVS Health-Aktie. Am 05.08.2026 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 106.11 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,80 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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