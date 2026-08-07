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07.08.2026 16:29:00

CVS Health Aktie News: CVS Health wird am Nachmittag ausgebremst

CVS Health Aktie News: CVS Health wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 95,97 USD abwärts.

CVS Health
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Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 95,97 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'750 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die CVS Health-Aktie bis auf 94,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 468'786 CVS Health-Aktien.

Am 23.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,65 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 15,30 Prozent Luft nach oben. Am 08.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,56 USD. Mit einem Kursverlust von 34,81 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,69 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 05.08.2026. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie eingenommen. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106.11 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die CVS Health-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 7,80 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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