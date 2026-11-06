CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend in Grün

Das Papier von CVS Health konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 83,72 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'402 Punkten notiert. Der Kurs der CVS Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 84,35 USD zu. Bei 80,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 865'956 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 110,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (69,53 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 16,95 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 USD belaufen. Am 04.11.2026 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,68 USD gegenüber -3,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 108.40 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 8,17 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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