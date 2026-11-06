CVS Health Aktie News: CVS Health am Freitagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 83,52 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'430 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die CVS Health-Aktie bei 84,07 USD. Bei 80,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 317'615 Aktien.

Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 110,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (69,53 USD). Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 20,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 USD belaufen. CVS Health liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,13 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 108.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102.88 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,17 USD je CVS Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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