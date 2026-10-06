Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’540 0.5%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9361 0.4%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’177 0.9%  Bitcoin 71’033 -0.3%  Dollar 0.8312 0.0%  Öl 100.8 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Franken, Euro und Dollar am Dienstag
DEUTZ greift offenbar zum Rotstift: Hunderte Jobs wackeln - so reagiert die Aktie
Zalando-Aktie: Dividende bleibt weiterhin aus - "Lifestyle-KI" geplant
Avolta-Aktie: Konzern erhält 20-Jahres-Duty-Free-Vertrag am Flughafen Seattle-Tacoma
KI-Rally neu entfacht? Marvell überrascht mit kühnem Umsatzziel - Aktie im Aufwind
Suche...
ETF Sparplan

CVS Health Aktie 548525 / US1266501006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 20:27:13

CVS Health Aktie News: CVS Health gibt am Abend nach

CVS Health Aktie News: CVS Health gibt am Abend nach

Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 85,94 USD.

CVS Health
71.37 CHF -0.94%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr rutschte die CVS Health-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 85,94 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'826 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die CVS Health-Aktie bis auf 85,55 USD. Bei 86,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 467'638 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 110,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 22,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 69,53 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CVS Health-Aktie 23,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 05.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CVS Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 98.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

In der CVS Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Dividende schüttet CVS Health an Aktionäre aus

Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig

Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?


Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CVS Health Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten