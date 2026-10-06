CVS Health Aktie News: CVS Health gibt am Abend nach

Um 20:26 Uhr rutschte die CVS Health-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 85,94 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'826 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die CVS Health-Aktie bis auf 85,55 USD. Bei 86,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 467'638 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 110,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 22,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 69,53 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CVS Health-Aktie 23,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 05.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CVS Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 98.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

In der CVS Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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