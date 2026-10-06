CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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06.10.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health tendiert am Dienstagnachmittag tiefer
Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 86,05 USD nach.
Die CVS Health-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 86,05 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'820 Punkten liegt. In der Spitze fiel die CVS Health-Aktie bis auf 86,05 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 86,79 USD. Zuletzt wechselten via New York 164'034 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,59 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (69,53 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 19,20 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 05.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,31 USD gegenüber 0,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 106.11 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 98.94 Mrd. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der CVS Health-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,02 USD je CVS Health-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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