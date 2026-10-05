CVS Health Aktie News: CVS Health macht am Abend Boden gut

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 87,42 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'778 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die CVS Health-Aktie bei 87,46 USD. Bei 86,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 402'404 CVS Health-Aktien.

Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,65 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 69,53 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,46 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,73 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 05.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 106.11 Mrd. USD – ein Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2026 8,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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