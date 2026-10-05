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CVS Health Aktie 548525 / US1266501006

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05.10.2026 16:29:00

CVS Health Aktie News: CVS Health am Montagnachmittag im Aufwind

CVS Health Aktie News: CVS Health am Montagnachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von CVS Health. Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 87,03 USD.

CVS Health
72.04 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 87,03 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'756 Punkten tendiert. Bei 87,27 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 86,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 121'705 Aktien.

Bei einem Wert von 110,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 27,14 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,53 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CVS Health-Aktie 20,11 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus. Am 05.08.2026 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,31 USD gegenüber 0,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106.11 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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