CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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04.09.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health verteidigt am Abend Vortagesniveau
Die Aktie von CVS Health hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die CVS Health-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 97,25 USD.
Die CVS Health-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 97,25 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'714 Punkten steht. In der Spitze gewann die CVS Health-Aktie bis auf 97,66 USD. Die CVS Health-Aktie sank bis auf 96,32 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,59 USD. Zuletzt wurden via New York 227'511 CVS Health-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,65 USD. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CVS Health-Aktie somit 12,11 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 28,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,73 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CVS Health am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,24 Prozent auf 106.11 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
CVS Health wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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