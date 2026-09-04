CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag mit Abschlägen

Die CVS Health-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 96,32 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'726 Punkten notiert. In der Spitze fiel die CVS Health-Aktie bis auf 96,32 USD. Bei 96,59 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 68'247 CVS Health-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,65 USD. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 14,88 Prozent wieder erreichen. Bei 69,53 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 27,81 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,73 USD aus. CVS Health veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 106.11 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 7,98 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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