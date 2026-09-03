CVS Health Aktie News: CVS Health zeigt sich am Donnerstagabend fester

Um 20:26 Uhr wies die CVS Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 97,37 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'754 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die CVS Health-Aktie bei 98,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,00 USD. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 275'094 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 12,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 USD je CVS Health-Aktie. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat CVS Health mit einem Umsatz von insgesamt 106.11 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,24 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren.

In der CVS Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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