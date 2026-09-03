CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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03.09.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die CVS Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 96,20 USD.
Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 96,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'704 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der CVS Health-Aktie ging bis auf 95,69 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 97,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 114'654 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Bei 110,65 USD markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,02 Prozent. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 27,72 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 USD belaufen. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 106.11 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.
Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,98 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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