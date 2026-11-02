CVS Health Aktie News: CVS Health am Montagabend mit Kursverlusten

Der CVS Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 88,57 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'566 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die CVS Health-Aktie bis auf 87,90 USD. Bei 90,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 606'146 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Bei 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CVS Health-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,53 USD ab. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 27,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,73 USD aus. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,13 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 106.11 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 102.88 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Am 03.11.2027 wird CVS Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,05 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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