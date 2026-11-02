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02.11.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health am Montagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CVS Health. Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 88,21 USD abwärts.
Der CVS Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 88,21 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'660 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CVS Health-Aktie bisher bei 87,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 254'799 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 110,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 69,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,18 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber -3,13 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 106.11 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102.88 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von CVS Health rechnen Experten am 03.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 8,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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