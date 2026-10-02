CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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02.10.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health steigt am Freitagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CVS Health. Das Papier von CVS Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 86,54 USD.
Die CVS Health-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 86,54 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'751 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die CVS Health-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,80 USD an. Bei 85,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 138'602 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Bei 110,65 USD markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,86 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 19,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,31 USD gegenüber 0,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 106.11 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 98.94 Mrd. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,02 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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