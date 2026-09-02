CVS Health Aktie News: CVS Health präsentiert sich am Abend fester

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 98,01 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'670 Punkten notiert. Bei 98,46 USD markierte die CVS Health-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,82 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 349'450 CVS Health-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CVS Health-Aktie. Bei 69,53 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 40,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 USD je CVS Health-Aktie. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 USD, nach 0,80 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 106.11 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98.94 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,98 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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