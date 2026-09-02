CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.09.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 98,03 USD zu.
Um 16:28 Uhr sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 98,03 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. In der Spitze gewann die CVS Health-Aktie bis auf 98,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 184'016 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Bei 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,87 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (69,53 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,66 USD im Jahr 2025. CVS Health veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 106.11 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98.94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 7,98 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Dividende schüttet CVS Health an Aktionäre aus
Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig
Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu CVS Health Corp
|
02.09.26
|CVS Health Aktie News: CVS Health präsentiert sich am Abend fester (finanzen.ch)
|
02.09.26
|CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu CVS Health Corp
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.