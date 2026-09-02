CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 98,03 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. In der Spitze gewann die CVS Health-Aktie bis auf 98,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 184'016 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Bei 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,87 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (69,53 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,66 USD im Jahr 2025. CVS Health veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 106.11 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98.94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 7,98 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Dividende schüttet CVS Health an Aktionäre aus

Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig

Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?