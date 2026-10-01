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CVS Health Aktie 548525 / US1266501006

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01.10.2026 20:27:13

CVS Health Aktie News: CVS Health tendiert am Abend südwärts

CVS Health Aktie News: CVS Health tendiert am Abend südwärts

Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 85,23 USD.

CVS Health
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Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 85,23 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CVS Health-Aktie bisher bei 84,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 286'053 CVS Health-Aktien.

Am 23.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,65 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 29,83 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,42 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus. Am 05.08.2026 lud CVS Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,80 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 106.11 Mrd. USD – ein Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 8,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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