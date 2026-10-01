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CVS Health Aktie 548525 / US1266501006

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01.10.2026 16:29:00

CVS Health Aktie News: CVS Health am Donnerstagnachmittag tiefer

CVS Health Aktie News: CVS Health am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 84,34 USD.

CVS Health
70.37 CHF -2.09%
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Um 16:28 Uhr ging es für die CVS Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 84,34 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'636 Punkten realisiert. Die CVS Health-Aktie sank bis auf 84,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,48 USD. Bisher wurden via New York 119'314 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CVS Health-Aktie somit 23,78 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,73 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 0,80 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent auf 106.11 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,02 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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