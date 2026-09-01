CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend höher

Im New York-Handel gewannen die CVS Health-Papiere um 20:26 Uhr 3,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten tendiert. Bei 97,38 USD markierte die CVS Health-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,99 USD. Bisher wurden via New York 407'275 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,65 USD. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 14,32 Prozent Luft nach oben. Bei 69,53 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 39,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,73 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 05.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98.94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 106.11 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2026 7,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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