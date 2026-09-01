CVS Health Aktie News: CVS Health am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Im New York-Handel gewannen die CVS Health-Papiere um 16:28 Uhr 3,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'655 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die CVS Health-Aktie bis auf 97,18 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,99 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 157'222 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,53 USD ab. Mit einem Kursverlust von 28,36 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

CVS Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,73 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 106.11 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CVS Health einen Umsatz von 98.94 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,98 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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