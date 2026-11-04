CVR Partners LP Partnership Units präsentierte Quartalsergebnisse

CVR Partners LP Partnership Units lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CVR Partners LP Partnership Units ein Ergebnis je Aktie von 4.08 USD vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10.64 Prozent auf 146.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 163.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch