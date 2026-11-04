CVR Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CVR Energy hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.28 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 68.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.94 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch