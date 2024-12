CVC prüft Angebot an Vivendi für Tim-Anteil - Aktie unverändert

Erste Gespräche mit Vivendi über das 24-Prozent-Paket an den Italienern hat CVC bereits geführt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Ein Deal sei aber noch unsicher. Aktuell sind die Anteile am Markt rund 950 Millionen Euro wert.

Ein dementsprechendes Geschäft könnte den Weg ebnen für eine Übernahme oder Aufspaltung des grössten italienischen Telekomanbieters. CVC würde mit dem Kauf der Anteile von Vivendi zum grössten Anteilseigner der Italiener. Die Tim-Aktie zog in Mailand mit den News um mehr als 5 Prozent an.

Vivendi hat zu Wochenbeginn seinen Fernsehsender Canal+ via Spin-Off an der Londoner Börse abgespalten. Grossaktionär und Milliardär Vincent Bollore hatte den Konzern in mehrere Teile getrennt, um den Konglomeratsabschlag der Franzosen zu reduzieren.

Die Vivendi-Aktie notiert an der EURONEXT zeitweise unverändert bei 8,29 Euro.

LONDON (awp international)