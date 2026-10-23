CVB Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CVB Financial hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

CVB Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 237.1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 163.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch