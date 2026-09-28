Summit Corporation Aktie 24603347 / GB00BN40HZ01
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28.09.2026 15:19:46
CV Summit 2026: Das grosse Stelldichein der Digital-Assets-Community in Zürich
CV Summit 2026 hilft, die Übersicht zu bewahren. (Bild: Shutterstock)">
Der jährliche Fixtermin für diejenigen, die wissen wollen, wie das künftige Finanzsystem im Zeitalter von Blockchain, Stablecoin und Tokenisierung aussehen wird, steht kurz bevor. Am CV-Summit nimmt diesmal die künstliche Intelligenz besonders viel Raum ein.
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Summit Corporation PLC
Analysen zu Summit Corporation PLC
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen starten mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.