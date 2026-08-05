Custom Truck One Source A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Custom Truck One Source A präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.05 USD gegenüber -0.130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 563.5 Millionen USD – ein Plus von 10.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Custom Truck One Source A 511.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch