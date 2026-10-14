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14.10.2026 06:37:00
CURVES vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
CURVES äusserte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 12.08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CURVES 11.67 JPY je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CURVES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.82 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9.82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 53.56 JPY, nach 46.75 JPY im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahr hat CURVES im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15.50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.39 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 37.57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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