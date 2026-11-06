Curtiss-Wright A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Curtiss-Wright A hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 3.77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Curtiss-Wright A noch ein Gewinn pro Aktie von 3.31 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.60 Prozent auf 952.6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 869.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch