Curtis McWilliams zum Vorstandsvorsitzenden von Kalera gewählt

ORLANDO, Fla., March 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS ("Kalera" oder das "Unternehmen") (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF), eines der herausragenden Unternehmen für vertikale Landwirtschaft im Blattgemüsebereich und führend in der Pflanzenwissenschaft für die Produktion hochwertiger Produkte in kontrollierten Umgebungen, hat heute bekanntgegeben, dass Curtis McWilliams nach Abschluss der zuvor angekündigten Fusion mit der Luxemburger Tochtergesellschaft des Unternehmens, Kalera S.A., (die "LuxCo-Fusion"), die voraussichtlich im April abgeschlossen sein wird, zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wird. McWilliams fungiert derzeit als Interims-CEO von Kalera, während Heidrick & Struggles weiterhin Fortschritte bei der Suche nach einem dauerhaften CEO macht. Diese Suche schreitet gut voran. McWilliams wird seine Rolle als Interims-CEO aufgeben, sobald der dauerhafte CEO im Amt ist.



"McWilliams ist der ideale Kandidat für das Amt des Vorstandsvorsitzenden von Kalera", so Kim Lopdrup, Vorstandsmitglied bei Kalera. "McWilliams verfügt über umfassende Erfahrung im Vorstandsvorsitz mehrerer börsennotierter US-Unternehmen, und aufgrund seiner Tätigkeit als Interims-CEO von Kalera versteht er die Geschichte von Kalera auf einer intimen Ebene. Er hat ein starkes Vertrauen und eine starke Anhängerschaft unter Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Investoren aufgebaut."

"Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit", so McWilliams. "Während Kalera ein Portfolio unglaublicher Produkte und Technologien anbietet, ist der grösste Vorteil des Unternehmens das Wissen und die bewährte Ausführung, die das Managementteam zu unserem Geschäft beiträgt. Das Team setzt sich unermüdlich dafür ein, unsere Vision zu verwirklichen, das frischeste, sauberste und nahrhafteste Blattgemüse für Menschen auf der ganzen Welt anzubauen."

McWilliams ist eine erfahrene Führungskraft mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Immobilien. Derzeit ist er als nicht geschäftsführender Vorsitzender der Ardmore Shipping Corporation (NYSE: ASC), als Vorstandsmitglied von Braemar Hotels and Resorts (NYSE: BHR) und als Vorstandsmitglied von Modiv, Inc. (NYSE: MDV) tätig. Im November wurde er nach Abschluss der LuxCo-Fusion, die zuvor bekanntgegeben wurde, in den Vorstand von Kalera gewählt. Er hat sich entschieden, nach Ablauf seiner derzeitigen Amtszeit nicht für eine Wiederwahl in den Vorstand von Braemar Hotels and Resorts zu kandidieren.

McWilliams zog sich 2010 als President und CEO von CNL Real Estate Advisors, Inc. zurück. Zuvor war er in zahlreichen anderen Vorständen tätig und hatte verschiedene Führungspositionen inne, darunter als Managing Director in der Investmentbanking-Branche bei Merrill Lynch & Co., wo er eine Reihe wichtiger Transaktionen begleitete. Er erwarb einen MBA mit Schwerpunkt Finanzen an der University of Chicago und einen Bachelor of Science in Engineering an der Princeton University.

McWilliams wurde am 28. Juni 2021 vorgeschlagen, dem Vorstand von Kalera beizutreten, am 1. November 2021 wurde er mit Wirkung ab Vollzug der LuxCo-Fusion in den Vorstand gewählt und am 9. Dezember 2021 zum Interims-CEO ernannt.

Lopdrup wurde zuvor als nächster Vorstandsvorsitzender von Kalera vorgeschlagen und gewählt, aber er hat den Vorstand von Kalera darüber informiert, dass einige aktuelle persönliche Entwicklungen es ihm unmöglich machen werden, Kalera weiterhin die Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen, die das Unternehmen benötigt und verdient. Lopdrup sagte: "Ich habe meine Zeit im Vorstand von Kalera sehr genossen. Das Unternehmen baut das beste Blattgemüse an, das ich je probiert habe. Es ist ultrafrisch, ultrarein und ultranachhaltig. Die Mitarbeiter sind auch toll. Ich bin traurig, dass ich an der nächsten Phase der Reise des Unternehmens nicht aktiv teilnehmen kann, aber ich werde das Team weiterhin anfeuern, während es seine aufregenden Pläne umsetzt, und für immer ein treuer Kunde sein."

Über Kalera: Kalera ist ein vertikales Landwirtschaftsunternehmen mit Hauptsitz in Orlando, Florida (USA). Kalera setzt Technologie ein, um sicherzustellen, dass mehr Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu den frischesten, nahrhaftesten und saubersten Produkten haben, die es gibt. Es hat mehrere Jahre damit verbracht, Pflanzennährstoffformeln zu optimieren und ein fortschrittliches Automatisierungs- und Datenerfassungssystem mit Internet der Dinge, Cloud, Big-Data-Analyse und Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz zu entwickeln. Kalera betreibt derzeit Farmen in den USA (in Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas und Denver, Colorado) sowie in Kuwait. Weitere Farmen sind in Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.kalera.com .

