Currency Exchange International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Currency Exchange International hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.35 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Currency Exchange International 0.180 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Currency Exchange International im vergangenen Quartal 21.4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Currency Exchange International 28.3 Millionen CAD umsetzen können.
