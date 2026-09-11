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11.09.2026 06:37:00
Currency Exchange International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Currency Exchange International stellte am 09.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.24 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.930 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.3 Millionen CAD – ein Plus von 6.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Currency Exchange International 29.3 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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