Curia ernennt Philip Macnabb zum Chief Executive Officer

ALBANY, N.Y., March 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen hat heute die Ernennung von Philip Macnabb zum Chief Executive Officer und Nachfolger von John Ratliff bekannt gegeben.



"Im Namen des Verwaltungsrats danken wir John Ratliff für die enorme Weiterentwicklung, die Curia während seiner Amtszeit erzielt hat", so die Verwaltungsratsmitglieder Sean Cunningham, Managing Director, GTCR, und William McMullan, Managing Director, Carlyle, von Curia. "Wir freuen uns, mit Phil eine erfahrene Führungskraft willkommen zu heissen, die eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Fokussierung von Unternehmen auf ihr zentrales Leistungsversprechen, die Verbesserung des Kundenerlebnisses und den Aufbau von Geschäftsbereichen mit echtem und nachhaltigem Wert vorweisen kann. Curia ist auf dem wachsenden CDMO-Markt gut positioniert, und wir freuen uns über die Aussichten des Unternehmens unter der Führung von Phil Macnabb".

Herr Macnabb kommentierte: "Curia ist ein einzigartiges Unternehmen mit fundierter wissenschaftlicher Fachkompetenz über sein gesamtes Ende-zu-Ende-Angebot hinweg. Die weltweite Curia-Community verfügt über herausragende, engagierte Mitglieder, die insbesondere aufgrund unseres ehrgeizigen Ziels, das Leben von Patientinnen und Patienten zu verbessern, hoch motiviert sind. Künftig wird unser Fokus darauf liegen, nachhaltige Werte für Kunden und Mitarbeiter zu schaffen."

Vor seinem Wechsel zu Curia war Macnabb mehrere Jahre in Führungspositionen bei verschiedenen Unternehmen des Gesundheitswesens tätig. Davor hatte Macnabb leitende Positionen in den Bereichen Technologie, Vertrieb und Konsumgüter inne. Er erlangte einen MBA-Titel an der University of Chicago und einen BS in Business Administration an der Purdue University.

