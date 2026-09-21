Curatis-Aktie tiefer: Umsatz steigt im ersten Halbjahr um 51 Prozent - Ziele stehen

Curatis steigert Umsatz und reduziert Verlust

Curatis hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz deutlich gesteigert und den Verlust reduziert. Für das Gesamtjahr bestätigt das Biotech-Unternehmen seine im Juni angehobenen Ziele.

Der Nettoerlös aus Waren und Dienstleistungen stieg im ersten Halbjahr um 51 Prozent auf 7,9 Millionen Franken, wie Curatis am Montag mitteilte. Der Umsatz mit Produkten nahm dabei um 46 Prozent auf 7,4 Millionen zu, jener mit Dienstleistungen auf 0,6 Millionen nach 0,2 Millionen Franken im Vorjahr. Das Wachstum sei dabei sowohl von bereits länger vermarkteten als auch von neueren Produkten getragen worden.

Unter dem Strich reduzierte sich der Verlust auf 0,4 Millionen nach einem Minus von 1,2 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2025. Die flüssigen Mittel erhöhten sich per Ende Juni auf 3,6 Millionen Franken nach 1,9 Millionen Ende 2025. Dazu beigetragen habe ein im Mai platziertes Wandelinstrument über 3 Millionen Franken.

Jahresziele bestätigt – FDA-Treffen 2027 geplant

Für 2026 bestätigt Curatis die im Juni erhöhte Prognose eines Umsatzes von rund 15 Millionen Franken, was einem Wachstum gegenüber 2025 von rund 40 Prozent entspricht. Zudem bleibe ein ausgeglichenes Ergebnis das Ziel, heisst es. Beim wichtigsten Entwicklungsprojekt Corticorelin (C-PTBE-01) sei im ersten Quartal 2027 ein Treffen mit der US-Gesundheitsbehörde FDA vorgesehen, um das Design der entscheidenden Phase-III-Studie festzulegen.

Die Curatis-Aktie verliert an der SIX zeitweise 2,23 Prozent auf 19,75 CHF.

Liestal (awp)